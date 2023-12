Saturn Awards 2023, Avatar 2 domina le nomination: segue Oppenheimer

Oltre alle shortlist ufficiali degli Oscar 2024 per i migliori effetti speciali, in queste ore sono state annunciate anche le nomination ai Saturn Awards 2023, i celeberrimi premi cinematografici dedicati al cinema di genere.

La grande sfida di quest'anno è rappresentata dal duello tra Avatar: La via dell'acqua di James Cameron e Oppenheimer di Christopher Nolan, i film più nominati di questa 51esima edizione dei Saturn Awards, l'evento organizzato dall'Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror: il sequel di Avatar firmato Disney e Lightstorm ha ottenuto 12 nomination in totale, due in più rispetto al film originale che invece ai Saturn del 2010 aveva conquistato 10 nomination, con candidature nelle sezioni Miglior film di fantascienza, miglior regia a James Cameron e miglior sceneggiatura a Cameron e ai suoi partner sceneggiatori Rick Jaffa e Amanda Silver. Segue Oppenheimer con 11 nomination, tra cui miglior film thriller, miglior attore (Cillian Murphy), miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr.) e migliore attrice non protagonista (Emily Blunt), con Nolan in corsa per la migliore regia e la migliore sceneggiatura.

Trascinati da Oppenheimer, i film Universal guidano il gruppo degli studios con 23 nomination complessive, grazie alle candidature ottenute da titoli come Renfield, M3GAN e Fast X. Segue la Paramount a 18, di cui nove per Indiana Jones e il quadrante del destino e quattro per Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One. Barbie della Warner Bros., il film campione d'incassi dell'anno, ha ricevuto otto nomination, tra cui Miglior film fantasy, Miglior attrice per Margot Robbie e Miglior attore non protagonista per Ryan Gosling. Greta Gerwig è in lizza per la migliore regia in una ricca categoria che comprende Cameron, Nolan, James Gunn (Guardiani della Galassia-Vol. 3), James Mangold (Indiana Jones), Mark Mylod (The Menu) e Danny & Michael Philippou (Parla con me).

Tutte le nomination sono disponibili nel link della fonte che potete trovare in calce all'articolo, con i vincitori che saranno annunciati il 4 febbraio 2024 durante una cerimonia presso il LA Marriott Burbank Airport Hotel che verrà trasmessa in streaming in diretta su ElectricNow.

