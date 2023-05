Saturday Night Live, annunciato il biopic dal regista di Ghostbusters: Legancy

Jason Reitman, regista di Ghostbusters: Legancy, dirigerà e racconterà la storia di successo dietro la prima puntata del celebre show statunitense Saturday Night Live.

Al momento la pellicola non ha ancora un titolo, ma pare che Reitman scriverà la sceneggiatura con Gil Kenan, già sceneggiatore di Ghostbusters: Legancy mentre Jason Blumenfeld (Up in the Air) e Erica Mills (Ghostbusters: Legancy) saranno i produttori. Secondo quanto riportato da Deadline, il film sarà ambientato l'11 ottobre 1975, quando una troupe di giovani comici e scrittori ha cambiato per sempre la televisione:"questa è la vera storia di quello che è successo quella notte dietro le quinte, i momenti che hanno preceduto la prima trasmissione SNL, raccontando il caos e la magia di una rivoluzione che quasi non c'era, contando i minuti in tempo reale fino alle famigerate parole 'Live from New York, it's Saturday Night!'", riporta Deadline come sinossi del film.

Il film è attualmente in fase di sviluppo presso Sony Pictures e al suo interno saranno presenti le interviste svolte da Reitman e Kanan al cast originale di quella famosissima e iconica prima puntata di uno degli show più scintillanti d'America. Il cast originario contava icone della comicità come Dan Aykroyd, Giovanni Belusci, Chevy Chase, Giorgio Coe, Jane Curtin, Garrett Morris, Laraine Newman

e Michael O'Donoghue.

Reitman è attualmente al lavoro per il sequel dell'ultimo film sui cacciatori di fantasmi:il regista ha fornito un primo sguardo dal set del sequel di Ghostbusters: Legancy. Nel cast di Ghostbusters: Firehouse ci saranno anche Kumail Nanjiani e Patton Oswalt.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul biopic che ci porta dietro le quinte della prima puntata del Saturday Night Live!