Saturday Night Live 1975, ecco chi interpreterà John Belushi e Dan Aykroyd!

Il biopic sul Saturday Night Live si farà e per la prima volta arriverà sul grande schermo il dietro le quinte della prima puntata del popolare show televisivo. Pronti a vivere il primo dei molti sabato del SNL?

La pellicola, diretta dal regista di Ghostbusters: Legacy, sta prendendo lentamente forma: dopo che Cooper Hoffman si è unito al cast di SNL 1975, anche Lamorne Morris, Dylan O'Brien, Cory Michael Smith e Matt Wood entrano a far parte della troupe del biopic per prendere le redini di quei comici e scrittori che nell'ottobre 1975 cambiarono per sempre la storia della televisione statunitense. Sarà O'Brien a interpretare Dan Aykroyd mentre Wood vestirà i panni dell'iconico comico John Belushi. Il ruolo di Chevy Chase sarà affidato a Smith mentre Morris sarà Garrett Morriss.

La star di Teen Wolf, dunque, interpreterà l'iconico Dan Aykroyd, Ray Stantz di Ghostbusters e membro dei Blues Brothers con John Belushi il cui ruolo è stato affidato a Wood che non è molto conosciuto negli ambienti televisivi ma più come performer a Broadway.

Saturday Night Live. 1975 ripercorrerà le emozioni della magica notte che diede vita allo show NBC attraverso la sceneggiatura firmata da Reitman e Gil Kenan, risultato di interviste, clip, testimonianze e dietro le quinte raccontate dall'intera troupe e da chi ha fatto la storia del SNL