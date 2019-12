Star Wars IX, un nuovo spot ci ricorda che mancano pochi giorni all'uscita del film

Manca davvero pochissimo all'uscita di Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker, nuovo e ultimo capitolo della saga creata da George Lucas nel 1977, e l'ultimo spot della Lucasfilm non fa che aumentare l'attesa intorno al film.

Il video, che potete comodamente far partire all'interno dell'articolo, ci ricorda che l'uscita nel mercato nord-americano è fissata per il 20 dicembre, e di riflesso ci rimanda direttamente alla data di lancio per i cinema italiani, in anticipo di ben due giorni e stabilita per mercoledì 18 dicembre.

La settimana prossima il film diretto e co-scritto da JJ Abrams insieme allo sceneggiatore premio Oscar Chris Terrio sarà nelle sale per chiudere i conti sull'epica saga degli Skywalker, mostrando il ritorno dell'Imperatore Palpatine e la resa dei conti fra la Resistenza guidata dal generale Leia e i suoi alfieri Rey, Poe Dameron e Finn e il temibile Primo Ordine, che dalla fine di Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi si trova sotto il pugno di ferro di Kylo Ren.

Inoltre tanti nuovi personaggi, il ritorno di Lando Calrissian, l'esordio degli attesi e misteriosi Cavalieri di Ren, l'ultima volta in assoluto di Mark Hamill nei panni intangibili da fantasma della Forza di Luke Skywalker ... e c'è chi spera anche in un cameo di Hayden Christensen nel ruolo che l'ha reso celebre in tutto il mondo, quello di Anakin Skywalker, il Jedi caduto che un giorno sarebbe diventato Darth Vader.

Quali sono le vostre aspettative? Come sanerete la vostra voglia di Star Wars in questi ultimi giorni di attesa? Ditecelo nei commenti.

