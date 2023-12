Sasquatch Sunset, forse abbiamo già trovato il film più strambo del 2024

L'ultimo film del duo di registi composto da David e Nathan Zellner, Sasquatch Sunset, con Riley Keough e Jesse Eisenberg, uscirà nelle sale cinematografiche grazie a Bleecker Street nel 2024. Nonostante alcun dettaglio della trama sia stato ancora annunciato, qualche informazione è stata svelata da Variety

Secondo la descrizione di Sasquatch Sunset racconterà 'un anno nella vita di una singolare famiglia'; Jesse Eisenberg non crede al suo ritorno in Justice League ma è già concentrato sul prossimo progetto e interpreterà un Sasquatch (Bigfoot) peloso e dai grandi piedi, come lui stesso aveva raccontato:"Interpreto un Sasquatch: trucco completo, peli su tutto il corpo, nessuna riga. Grugnisco ma niente battute. Non vedo l'ora che esca".



Conosciuti come i fratelli Zellner, David e Nathan sono noti per il loro lavoro in Kumiko, the Treasure Hunter e Damsel, uscito nel 2018. Nel primo film David è accreditato come regista mentre Nathan è co-sceneggiatore insieme al fratello. In Damsel invece entrambi sono co-registi e co-sceneggiatori.



Di recente hanno lavorato a tre episodi della serie tv The Curse, con Emma Stone e Nathan Fielder. Gli Zellner sono da tempo affascinati dalla figura del Sasquatch e in passato hanno lavorato ad altri progetti legati al rinomato personaggio.



Jesse Eisenberg è impaziente anche per Now You See Me 3, il prossimo capitolo del celebre franchise sull'illusionismo annunciato poche settimane fa da Lionsgate.