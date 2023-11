Sasha Calle sarà ancora Supergirl nel DC Universe dopo The Flash?

The Flash ha segnato il debutto di Sasha Calle come Supergirl nell’universo DC e, a dispetto delle reazioni positive da parte del pubblico, non si ha ancora nessuna certezza che l’attrice ritorni nel prossimo film dedicato all’eroina che la casa di Batman ha messo in cantiere visto il cambio alla guida del dipartimento cinematografico.

Dopo aver condiviso le parole di Jason Momoa che sembrerebbero aprire alla possibilità di vederlo come Lobo in un prossimo adattamento cinematografico della DC, torniamo a parlare del nuovo universo guidato da James Gunn e Peter Safran per cercare di fare chiarezza sulla presenza di Sasha Calle nel film Supergirl: Woman of Tomorrow.

I dubbi si sono intensificati dopo che un articolo di Deadline ha specificato come il casting della Calle per il ruolo dell’eroina sia avvenuto prima dell’avvento di Gunn e Safran, il che, seppur non escluda il ritorno dell’attrice nei prossimi film DC, mette di sicuro in discussione la questione, per quanto i fan abbiano apprezzato l’interpretazione dell’atttrice di Boston.

Intanto, James Gunn ha confermato che la sceneggiatrice del film sarà Ana Nogueira, facendo notare ai suoi follower come lo screenplay dell’adattamento sia qualcosa di assolutamente riuscito e capace di superare qualsiasi sua aspettativa.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Sasha Calle e, più in generale, di tutto il nuovo universo cinematografico DC