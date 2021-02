Sasha Calle, chi è l'attrice di Supergirl: scopriamo la sua carriera prima di The Flash

La scorsa settimana è arrivata la notizia dell'ingaggio della splendida Sasha Calle in The Flash di Andy Muschietti nel ruolo di Kara Zor-El a.k.a. Supergirl, ampliando dunque il già ricco parterre di comprimari di Ezra Miller e formato - tra gli altri - da Ben Affleck e Michael Keaton nelle rispettive iterazioni di Batman.

Non è chiaro assolutamente quante e quali siamo state le attrici provinate per la parte di Supergirl in The Flash da Muschietti e la sorella Barbara, produttrice del cinecomic DC Films, ma data l'importanza del ruolo e del film in sé immaginiamo siano state molte. Non sappiamo se ci siano stati grandi nomi nel parterre delle audizioni per la parte, ma comunque è straordinario come questa sia andata infine alla Calle, che praticamente è in tutto e per tutto un'attrice emergente.



Sì, avete capito bene. Classe 1995, di 26 anni, la Calle è di origini colombiane ormai naturalizzata statunitense, e prima del 2018 non aveva partecipato a nessun progetto. Il suo debutto come attrice è infatti avvenuto appena tre anni fa e per giunta in una soap opera, The Young and the Restless, in un ruolo ricorrente ma non regular. Per la parte ha comunque ottenuto una nomination ai Daytime Emmy Award.



Quindi sì, quello di Supergirl sarà il suo primo ruolo importante in un lungometraggio e il suo debutto sul grande schermo. Niente male come inizio.