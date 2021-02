Sasha Calle, Bosslogic immagina Supergirl in The Flash ed è stupenda!

Dopo il grande annuncio dell'arrivo di Sasha Calle in The Flash nel ruolo di Supergirl, il mitico BossLogic non ha ovviamente perso tempo nel fantasticare sul possibile look dell'attrice nella parte della supereroina che affiancherà Ezra Miller nel film diretto da Andy Muschietti, e il suo poster è davvero - ma come sempre - stupendo.

"Ho visto più di 400 audizioni provenienti da diversi paesi del mondo: Stati Uniti, Argentina, Messico, Colombia. Il talento di queste ragazze era indescrivibile, ed è stato davvero difficile arrivare a sceglierne solo una, ma abbiamo finalmente trovato l'attrice che era destinata a interpretare questo ruolo" ha precedentemente affermato il regista di Flash, che assieme al Presidente di DC Films Walter Hamada ha portato avanti le audizioni via Zoom, e avrebbero particolarmente apprezzato come Calle sapesse dar mostra di forza e fierezza unite comunque a una certa vulnerabilità .

Stando a quanto riportato da Deadline, inizialmente le attrici che hanno preso parte ai provini non sapevano per quale ruolo stessero facendo le audizioni. Tutte le parti del processo di casting si sono svolte via Zoom, anche la chemistry reading con Miller.

The Flash avrà nel cast anche Ben Affleck, Michael Keaton e Billy Crudop, per un'uscita prevista nelle sale cinematografiche americane il 4 novembre 2022.