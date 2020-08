Sasha Baron Cohen doveva avere un ruolo in New Mutants! Ecco quale

Nel corso di un'intervista promozionale per l'uscita di New Mutants, prevista per la fine di agosto negli Stati Uniti e per il 2 settembre nelle sale italiane, il regista Josh Boone ha svelato alcuni retroscena sulla produzione del film, inclusa la mancata partecipazione di Sasha Baron Cohen.

Durante un'intervista con Nerdist, Boone ha rivelato di aver avuto conversazioni con nientemeno che Sacha Baron Cohen (Ali-G, Borat, Les Miserables) sulla potenziale interpretazione di Warlock, personaggio molto amato dai fan degli X-Men.

Secondo il regista il personaggio sarebbe stato realizzato completamente in CGI: anche se non è stato specificato quanto questa idea sia stata vicina a concretizzarsi, è stato riferito che alla fine si è deciso di scartarla per questioni di budget, dato che Boone è stato sostanzialmente costretto a scegliere tra Warlock e Demon Bear, e ovviamente come abbiamo visto dai numerosi trailer ha optato per quest'ultimo.

Probabilmente New Mutants non avrà un sequel, data la sua natura di 'esubero' ereditato dalla Disney a seguito della fusione con Fox e soprattutto l'imminente reboot degli X-Men per il Marvel Cinematic Universe, quindi i fan non vedranno il Warlock voluto da Boone fare il suo debutto sul grande schermo. Il regista infatti aveva programmato una trilogia di New Mutants che avrebbe introdotto Warlock nel secondo capitolo.

Per altri approfondimenti ecco due nuovi fantastici poster per New Mutants.