SAS: Red Notice, prima immagine ufficiale con Sam Heughan

È grazie a Total Film che possiamo dare una primissima occhiata ufficiale a Sam Heughan (Outlander, Bloodshot) nel ruolo da protagonista Tom Buckingham nell'annunciato e interessante SAS: Red Notice, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo bestseller dell'ex-operatore SAS Andy McNab.

Proprio nel corso di un'intervista con il magazine inglese, lo stesso interprete ha dichiarato sul film e sul suo ruolo:



"Ho girato molte scene d'azione nei progetti a cui ho lavorato, ma devo ammettere mai in questo modo. Ci sono cose davvero pazzesche dentro SAS: Red Notice. Per esempio, provate a chiamare direttamente al telefono Andy McNab per capire come uccidere correttamente un uomo e lui ve lo dirà senza problemi. E ve lo dirà con tutti i dettagli possibili. Il che è un po' spaventoso".



L'abilità di uccidere di Tom Buckingham si rivela utile nella storia del film quando si ritrova intrappolato su di un treno nel bel mezzo del tunnel della Manica, vittima di un dirottamento messo in atto da un gruppo paramilitare guidato dall'agguerrita Grace Lewis (Ruby Rose). Quindi sì, sembra essere una sorta di Die Hard su di un treno.



Quello che distingue però SAS: Red Notice dalla follia action, insieme al marchio d'autenticità dato dai consigli e dallo scritto di McNab, è senza dubbio il fatto che Tom sia un cosiddetto "buon psicopatico funzionale", e in merito interviene lo sceneggiatore Laurence Malkin:



"È molto strano, perché quando si parla di psicopatici la gente pensa subito a qualcuno come Hannibal Lecter, ma in realtà quello è solo uno Spettro, perché esistono anche psicopatici positivi o buoni. Ci sono anche quelli cattivi, chi è funzionale e chi è disfunzionale in sostanza". In parole povere, Buckingham uccide per gusto ma solo criminali incalliti e sanguinari.



SAS: Red Notice è diretto da Magnus Marten e vede nel cast anche Andy Serkis, Hannah John-Kamen e Tom Wilkinson. Il film sarà distribuito il prossimo 12 marzo al cinema e in contemporanea su Sky Cinema e NOW TV tramite Sky Cinema Pass.



Non confondete il film con il Red Notice con Dwayne Johnson targato Netflix.