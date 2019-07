Sarlett Johansson è entusiasta dell'arrivo di Angelina Jolie nel MCU

Prima di Scarlett Johansson, il Marvel Cinematic Universe era praticamente un club di soli uomini. La sua Vedova Nera è stata la prima donna tra gli Avengers, ma ora le cose stanno cambiando in casa Marvel, e la cosa non può che farle piacere.

Parlando con E!News delle novità annunciate dai Marvel Studios in occasione del San Diego Comic-Con, Scarlett Johansson non ha nascosto il suo entusiasmo per l'ingresso nel MCU di un'attrice del calibro di Angelina Jolie (che sarà nel cast de Gli Eterni). "È fantastico" ha dichiarato. "Su quel palco c'erano donne che ammiro enormemente, come Angelina, Salma [Hayek], Rachel [Weisz], Tessa [Thompson], Natalie [Portman]... credo sia molto eccitante. Credo che questo motivi la presenza del Marvel Cinematic Universe. È molto emozionante vedere un gruppo così eterogeneo di persone, è fantastico. Ed era ora."

Il panel al Comic-Con è servito a rivelare anche le date di uscita dei prossimi film Marvel. Black Widow sarà nelle sale il 1° maggio 2020, mentre Gli Eterni uscirà il 6 novembre del prossimo anno. Per gli altri film annunciati, come Thor: Love and Thunder (in cui Natalie Portman diventerà il Dio del Tuono), bisognerà attendere il 2021 o oltre.

Per quanto riguarda la sua permanenza nel MCU dopo Black Widow, però, la risposta di Scarlett Johansson è stata piuttosto vaga.