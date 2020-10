Sarah Paulson nel trailer ufficiale di Run, nuovo thriller dall'autore di Searching

Hulu ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale di Run, interessante thriller con protagonista Sarah Paulson (American Horror Story, Ratched) in arrivo sulla piattaforma streaming disponibile negli USA il mese prossimo.

Potete visionare il filmato all'interno dell'articolo.

Diretto da Aneesh Chaganty, alla sua seconda esperienza dietro la macchina da presa dopo il grande successo di Searching, il film vede la Paulson nei panni di una madre che decide di crescere la sua unica figlia adolescente in completo isoltamente dalla società. Molto presto, però, la ragazza scoprirà il terribile segreto che si cela dietro alla decisione della madre.

Previsto inizialmente per lo scorso maggio, il film è stato rinviato come tanti altri a causa della pandemia. L'uscita è ora fissata al 20 novembre su Hulu e in alcune sale selezionate degli Stati Uniti, mentre restiamo in attesa di notizie sulla distribuzione italiana.

Che ve ne pare di questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che la Paulson è apparsa di recente nella serie Netflix Ratched, prequel di Qualcuno volò nel nido del cuculo firmato da Ryan Murphy.

Per altri approfondimenti, qui potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Searching, che ricordiamo aver colpito la critica e gli spettatori per la sua particolare messa in scena svolta interamente su schermi e monitor.