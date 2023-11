Sarah Paulson ricorda Matthew Perry:'Una delle persone più generose che ho conosciuto'

Partecipando al programma The View, l'attrice Sarah Paulson ha espresso un pensiero nei confronti del collega Matthew Perry, scomparso a soli 54 anni qualche settimana fa. L'attore è stato ritrovato privo di vita nella vasca da bagno della sua abitazione a Los Angeles. Le cause del decesso sono ancora da stabilire.

"Una delle persone più generose che abbia conosciuto. Ero in un momento particolare della mia carriera, nel quale avevo un disperato bisogno di quel lavoro e lui aveva stretto amicizia con Amanda Peet, che all'epoca era la mia migliore amica, anche lei nello show e con la quale aveva fatto un film, FBI: Protezione testimoni. Così mi chiese di incontrarlo in un parcheggio per il mio provino finale, e sono salita sulla sua macchina e ha eseguito l'intera scena con me più volte, in maniera tale che potessi avere un vantaggio sull'altra attrice" ha spiegato Paulson.



Matthew Perry e Sarah Paulson hanno recitato insieme nella serie di Aaron Sorkin, Studio 60 on the Sunset Strip, dal 2006 al 2007. L'attrice attribuisce a Perry il merito di averla aiutata ad ottenere il ruolo di Harriet Hayes. Pochi giorni dopo la sua morte, anche il cast di Friends ha ricordato Matthew Perry.



"In un certo senso, gli devo di avermi dedicato quel tempo extra, e non ne aveva assolutamente bisogno. Era il tipo di persona che se lo facevi ridere o lo facevi sorridere, ti sentivi come se fossi davvero capita. Ho avuto il grande piacere di farlo ridere un paio di volte e mi ha fatto sentire davvero bene. Un ragazzo meraviglioso".



La scomparsa di Matthew Perry ha sconvolto milioni di fan nel mondo che hanno apprezzato in particolare la sua performance di Chandler Bing nella sitcom Friends.