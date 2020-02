Sarah Paulson è una madre con inquietanti segreti nel trailer di Run

Pochi minuti fa è stato pubblicato il trailer di Run, nuovo thriller del regista Aneesh Chaganty, che torna dopo l'acclamazione ricevuta nel 2018 per il suo debutto con Searching.

La veterana di American Horror Story Sarah Paulson interpreta una madre che alleva sua figlia adolescente Chloe (Kiera Allen) in totale isolamento, ma qualcosa cambierà quando la ragazza scoprirà un inquietante segreto.

Parlando con Entertainment Weekly, la Paulson ha spiegato che il suo personaggio è stato almeno in parte ispirato dall'interpretazione di Piper Laurie come la mamma malvagia e iperprotettiva di Carrie, il che è interessante perché a giudicare da quanto si vede dal trailer a venire subito in mente è un'altra donna iconica di Stephen King, Annie Wilkes. Tra l'altro la trama di Run sembra abbastanza simile alla seconda stagione di Castle Rock, incentrata principalmente proprio sul rapporto tra Annie e sua figlia adolescente.

A rendere le cose più paradossali, il fatto che negli Stati Uniti il film sarà distribuito l'8 maggio 2020, praticamente a ridosso del weekend della Festa della Mamma. Chissà se questa trovata pubblicitaria si dimostrerà azzeccata.

