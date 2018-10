Sarah Jessica Parker e Renee Zellweger nel primo trailer ufficiale di Here and Now

È grazie alla Paramount Pictures che possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale del promettente Here and Now, film drammatico diretto da Fabien Constant (Madmoiselle) che vede come protagonista Sarah Jessica Parker (Sex and the City) e Renee Zellweger (Che pasticcio Bridget Jones).

Here and Now era precedentemente intitolato Blue Night e poi Best Day of My Life, infine cambiato invece in un titolo più corto e totalmente diverso. La storia del film segue la vita della cantautrice di successo Vivienne, che ricevuta una notizia sconvolgente si sente sfidata a migliorare e bilanciare la sua musica, a riallacciare i rapporti con la famiglia e a riflettere sui suoi successi e fallimenti. Con il sostegno di sua madre Jeanne e dell'ex-marito Nick, Vivenne si sforza di fare pace con la città che la ospita e la circonda.



Nel cast di Here and Now troviamo anche Simon Baker (The Mentalist), Common (Suicide Squad), Taylor Kinney (Chicago Fire), Waleed Zuaiter (20th Century Women) e Jacqueline Bisset (Assassinio sull'Orient Express), per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 9 novembre, mentre non c'è ancora una data ufficiale per il mercato italiano.



Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival 2018, con responsi mediamente positivi.