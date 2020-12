Sarah Jessica Parker a chi lascia New York: 'Tornate qui, investite nella vostra città'

Pochi volti di Hollywood rappresentano New York quanto Sarah Jessica Parker: la star di Sex and the City è legato a doppio filo alla Grande Mela nei cui confronti, non a caso, l'attrice non nasconde di nutrire un affetto smisurato che non vede, però, in tante sue conoscenze.

In un momento difficile come questo, con la città (come l'America intera, d'altronde) messa in ginocchio dall'emergenza coronavirus, Parker ritiene infatti che sia di fondamentale importanza che tutti coloro che a New York si sono realizzati per poi emigrare in altri lidi tornino ad investire a Manhattan e dintorni.

"Dopo il Labor Day ho avuto alcune discussioni con alcuni amici. Persone benestanti, newyorkesi che hanno costruito il loro successo a New York. Penso che loro abbiano verso la città il dovere di reinvestire, di tornare a casa e rendere nuovamente familiare una città che non lo è più. I vostri ristoranti preferiti non possono aspettare voi. Non possono mantenere i loro impiegati in attesa che voi torniate. Hanno bisogno di avvertire la vostra presenza, il vostro supporto finanziario, per restare aperti. Dovete tornare a casa" sono state le parole dell'attrice.

Parker, d'altronde, da qualche tempo è anche e soprattutto un'imprenditrice di successo: per chi non lo sapesse, nei mesi scorsi la star di A Casa con i Suoi ha presentato il suo vino premium con una degustazione virtuale.