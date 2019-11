Sarah Finn, casting director per i Marvel Studios, ha rivisto 50 volte I Fantastici 4

Grazie al debutto di Disney+ negli Stati Uniti, sono state rese disponibile una miriade di scene inedite, dietro le quinte e contenuti esclusivi appartenenti al mondo del Marvel Cinematic Universe. Uno di questi si focalizza sul ruolo di Sarah Finn, casting director degli studio.

Il percorso di lavoro della Finn con i Marvel Studios è ufficialmente iniziato nel 2008 con il primo Iron Man, fu tra le responsabili della scelta di Robert Downey Jr. per la parte di Tony Star, ma i suoi tentativi di entrare a far parte dell'azienda sono iniziati molto tempo prima. La donna ha raccontato di aver sostenuto a tutti gli effetti un provino, proprio come gli attori che adesso si sottopongono al suo giudizio, e la sua profonda conoscenza di uno specifico film Marvel ha giocato in suo favore.

"I miei due figli più grandi e io avremmo riguardato insieme I Fantastici 4 per circa 50 o 60 volte, quindi quando sono andata a incontrare tutti per la prima volta c'era questa statua del Dottor Destino e sono andata fuori di testa. Sono una specie di geek dentro per tutto questo genere di cose, quindi era davvero eccitante pensare ad Iron Man e lavorare con il suo team". La Finn ha poi raccontato di come la prima esperienza con Iron Man l'abbia aiutata nel suo successivo lavoro, quello di portare in vita quei personaggi. "Non sapevo molto riguardo ad Iron Man. Quando inizi a guardare i fumetti può diventare tutto molto confuso, quindi su quel film ho imparato ad attenermi strettamente alla visione del regista per il progetto e cercare di capire il loro approccio alla storia che vogliono raccontare. La chiave è chi porterà in vita questi personaggi che sono sulla pagina in modo tale da ottenere un responso adeguato dal pubblico, con cui possa connettersi e diventare memorabile".

In precedenza, la Finn aveva anche raccontato di quando Chris Pratt sostenne il provino per Captain America e di come successivamente convinse James Gunn che fosse perfetto per la parte di Peter Quill nel suo Guardiani della Galassia. Per poter visualizzare tutti questi contenuti non ci resta che aspettare il prossimo 31 marzo 2020, quando Disney+ arriverà anche nelle case degli italiani.