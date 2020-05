Sarah Chalke, da Scrubs ad How I Met Your Mother: le sue tre migliori interpretazioni

Sarah Chalke non è un'attrice particolarmente prolifica dal punto di vista cinematografico: nella sua filmografia si contano all'incirca una quindicina di film, la maggior parte neanche di grande successo. Diverso è il discorso relativo al piccolo schermo, dove la nostra ha dato volto a più di un personaggio cardine di alcune serie amatissime.

Il primo ruolo a venire in mente, pensando a Sarah Chalke, è sicuramente quello di Elliot Reid in Scrubs: presente dal primo all'ultimo episodio, la dottoressa Reid è uno dei personaggi più importanti dello show cult creato da Bill Lawrence, nel quale la vediamo nascere ragazza viziata e insicura nonché medico alle prime armi per poi evolversi e diventare una donna dalle tante sfaccettature, capace di far fronte alle sue insicurezze e talvolta di vincerle, al punto da diventare lei stessa fonte di certezze per un JD che compie un percorso molto simile al suo.

Anche in How I Met Your Mother, in effetti, la nostra Sarah opera nel campo della medicina: nel popolarissimo show conclusosi nel 2014 facciamo infatti la conoscenza di Stella Zinman, dermatologa a cui Ted si rivolge per la cancellazione di un tatuaggio fatto durante una serata un po' particolare. Stella arriverà poi a tanto così dall'essere la signora Mosby: nessun fan di How I Met Your Mother dimenticherà mai le nozze fatte saltare all'ultimo istante per fuggire con il suo ex-marito Tony Grafanello. Stella apparirà poi un altro paio di volte nel corso della serie, ma il marchio d'infamia le resterà sempre stampato addosso rendendola ancora oggi uno dei personaggi più odiati dalla fanbase dello show.

Il ruolo di cui spesso ci si dimentica quando si parla di Sarah Chalke è però anche quello che la lanciò nell'ormai lontano 1993, quando la nostra ottenne il ruolo di Becky Conner per le stagioni 7, 8 e 9 di Pappa e Ciccia. Anche qui, in effetti, non siamo troppo distanti dalla Elliot di Scrubs: Becky è una ragazza viziata, presuntuosa e frivola, ma al tempo stesso molto brillante. Caso vuole, inoltre, che proprio in Pappa e Ciccia Chalke incontri per la prima volta una delle sue future co-star: lo show conta infatti una comparsa di una giovanissima Alyson Hannigan, che qualche anno dopo avrebbe interpretato Lily in How I Met Your Mother.

In quale ruolo avete preferito Sarah Chalke? Siete anche voi tra coloro che hanno odiato con tutto il cuore Stella o tutto sommato pensate che non meriti tutto quest'astio?