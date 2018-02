Sarà Milla Jovovich a sostituire Olivia Munn in Hummingbird

La terza volta è quella giusta? E' probabile. Anche perchéconferma l'ingresso nel cast del travagliatodell'attrice(la serie di film) che andrà a sostituire in corsa Olivia Munn ).

La Jovovich interpreterà un’assassina coinvolta in un’operazione governativa segreta, e costretta a confrontarsi con la sua vera identità mentre si metterà sulle tracce del suo nuovo obiettivo. L'attrice sarà anche nel cast del prossimo reboot cinematografico dedicato ad Hellboy.

Milla Jovovich ha sostituito la Munn nel ruolo, ma non è il primo cambio di protagonista che avviene per questo film. Inizialmente, era stata ingaggiata Zoe Saldana (Guardiani della Galassia) come interprete principale, ma ha dovuto abbandonare il progetto perché impegnata sul set dei sequel di Avatar.

John McClain ha scritto la sceneggiatura, finita in Black List (l’elenco annuale delle sceneggiature più apprezzate dagli addetti ai lavori, che però non sono ancora state prodotte). Attualmente è Paul W.S. Anderson che si sta occupando della riscrittura del copione. Il film sarà diretto dai registi svedesi Markus Kryler & Fredrik Åkerström, i quali hanno diretto i filmati del videogioco della Electronic Arts Battlefield 1.

Mark Gao e Gregory Ouanhon di Fundamental Films produrranno Hummingbird insieme a Todd Garner di Broken Road Productions, Gary Glushon di Fundamental e Jeremy Stein.

Attualmente Hummingbird non ha ancora una data di uscita fissata.