Tutto ciò che sappiamo, al momento, sul nuovo film dei Fantastici 4

Nel calendario uscite Marvel 2024-2025 uno dei titoli di punta è sicuramente I Fantastici 4, ma che cosa sappiamo attualmente sull'attesissimo film del Marvel Cinematic Universe? Scopritelo in questo agile riepilogo.

Fantastici 4 sarà diretto da Matt Shakman, regista di WandaVision e Monarch: Legacy of the Monsters, e avrà per protagonisti Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm/La Donna Invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm/La Torcia Umana ed Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm/La Cosa, mentre Julia Garner interpreterà il ruolo di Silver Surfer nella versione femminile di Shalla-Bal. Ci si aspetta anche la partecipazione di Galactus e dei figli di Reed e Susan, ovvero Franklin e Valeria, oltre ovviamente all'iconico villain Dottor Destino (che secondo le fonti apparirà solo per una rapida introduzione in vista di futuri appuntamenti) ma per il momento i loro casting non sono ancora stati annunciati.

La data d'uscita è fissata per il 25 luglio 2025, e la speranza è che non subirà variazioni: del resto, durante il recente CinemaCon, Kevin Feige ha confermato ufficialmente le ultime indiscrezioni secondo cui le riprese di Fantastici 4 inizieranno molto presto, tra la primavera e l'estate 2024. Per ora tutto tace sulla storia, ma i due poster ufficiali pubblicati dai Marvel Studios sembrerebbero aver confermato le insistenti voci di corridoio secondo le quali Fantastici 4 sarà ambientato in una realtà alternativa al MCU, nello specifico un mondo retro-futuristico in stile anni 60 nel quale i Fantastici 4 sono gli unici supereroi esistenti: a causa delle incursioni, il team navigherà nel Multiverso e arriverà fino al MCU.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, che con le riprese ormai imminenti certamente non tarderanno ad arrivare: seguiteci sui canali di Everyeye.

La Città Incantata (Steelbook Blu-ray DVD) è uno dei più venduti oggi su