Sapevate che tante scene di Rocky sono state girate senza permessi?

I film che hanno fatto la Storia del Cinema sono spesso ricchi di aneddoti, curiosità e retroscena che li rendono ancora più immortali: Rocky è sicuramente uno di questi, dato che ne sono successe tantissime nella produzione del primo film. E se vi dicessimo che la troupe spesso non aveva i permessi per girare?

Il budget del film all'epoca non era altissimo, non si sapeva se sarebbe andato bene e quindi in generale non c'era l'attenzione mediatica che la saga di Rocky avrebbe poi avuto. Sylvester Stallone ha pure dovuto vendere il cane per fare Rocky. Perciò la troupe diretta da John G. Avildsen spesso e volentieri non aveva i permessi pubblici per girare le scene all'aperto in città.

Questo è successo per la stragrande maggioranza delle riprese di Rocky in cui Sylvester Stallone corre per le strade di Philadelphia. E tra l'altro le persone che si vedono non erano nemmeno comparse, ma passanti che si giravano a guardare lui e la piccola troupe che lo seguiva per riprenderlo.

Sylvester Stallone, Avildsen e la crew giravano infatti per Philadelphia in un van, e tutte le volte che il regista vedeva una location interessante faceva saltare giù Stallone dal camioncino per girare velocemente la scena di Rocky.

È diventata poi famosa la scena del lancio di un'arancia a Stallone. L'attore sta correndo attraverso il mercato e c'è un venditore che gli tira appunto un'arancia da prendere al volo. La leggenda metropolitana vuole che fosse tutto improvvisato perché il commerciante non sapeva stessero girando un film, anche se ci sono versioni che confermano fosse un parente proprio di Sylvester Stallone.

