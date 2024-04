Sapevate che Russell Crowe ha ricevuto un regalo da Marlon Brando dopo la sua morte?

A volte le vite degli attori si intrecciano in maniere strane, anche dopo la morte di uno dei due. È quello che è successo a Russell Crowe, che ha ricevuto un regalo da Marlon Brando dopo la scomparsa della leggenda del cinema.

L'aneddoto l'ha raccontato lo stesso Russell Crowe all'Howard Stern Show: "Dopo che Marlon Brando è morto ho avuto un'esperienza davvero particolare. Questa donna continuava a lasciarmi dei messaggi in segreteria, allora l'ho richiamata e lei mi ha detto di avere qualcosa che Brando aveva lasciato per me".

Si trattava di una lettera di Joanne Carson, attrice amica di sempre di Marlon Brando. Una delle cose che univa lei e Brando era il fatto che lei sapesse fare il gelato e lui lo adorasse, soprattutto mangiarlo mentre guardava un film. Talmente tanto che Brando la chiamava chiedendole dei gusti apposta per lui, così che lei facesse il gelato, lo portasse da lui e poi guardassero un film assieme.

Uno dei film recenti preferiti di Marlon Brando era The Insider, lungometraggio di Michael Mann con protagonisti proprio Russell Crowe e Al Pacino. "Loro due ne stavano parlando un giorno, allora Brando ha preso un libro dal suo scaffale dicendo: 'quando muoio dai questo libro a Russell Crowe'". Chissà se a Brando era piaciuto proprio il metodo di recitazione di Russell Crowe.

Il dono alla fine era un libro del poeta statunitense James Kavanaugh, nel quale c'era una dedica da Jack Nicholson a Marlon Brando come regalo di compleanno negli anni '70. Ovviamente Russell Crowe ancora lo conserva.

Ma voi la sapevate questa? Diteci la vostra nei commenti.

