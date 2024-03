Sapevate che Michael Bublé si addormenta sempre con la voce di Matthew McConaughey?

A volte si è vicini anche da distanti, e questa cosa la sa bene Michael Bublé, cantante di fama internazionale che ha svelato un particolare aiuto che gli serve per addormentarsi: la voce di Matthew McConaughey .

A raccontare l'aneddoto è stato proprio Michael Bublé durante una puntata del Graham Norton Show, in cui era presente anche Matthew McConaughey. "Io e mia moglie dormiamo con te ogni notte" aveva esordito ridendo Bublé.

Il cantante ha infatti raccontato che soffre di insonnia e utilizza un'app chiamata Calm, nella quale sono presenti diverse voci famose in quelle che vengono chiamate Sleep Stories, che servono appunto agli ascoltatori adulti come aiuto per addormentarsi.

Tra libri narrati e storie originali, sono tantissime le voci che si sono prestate all'app: Tom Hiddleston, Idris Elba, Kate Winslet, Cillian Murphy, Eva Green, Harry Styles per citarne alcuni e anche Matthew McConaughey.

Il preferito di Michael Bublé è ovviamente McConaughey, che lo accoglie ogni sera con una storia della buonanotte, con voce suadente che Bublé adora e gli permette di addormentarsi in maniera tranquilla e serena. Tra l'altro sapete come fa Matthew McConaughey a ricordarsi tutte le battute quando recita?

Meno contenta, stando al cantante, è sua moglie, che gli rimprovera di sentire sempre "l'uomo che parla nel letto".

E voi la sapevate questa? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo al provino per un ruolo gigantesco che Matthew McConaughey aveva fatto.

