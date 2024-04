Sapevate che Kevin Bacon ha rischiato seriamente di non essere scelto per Footloose?

Associare Kevin Bacon a Footloose e al suo ballo è ormai automatico nel cervello di tantissime persone. Eppure l'attore ha rischiato davvero di non ottenere la parte, per un motivo molto soggettivo (e anche abbastanza errato, visto poi il successo della sua interpretazione).

Nel 1984 esce Footloose di Herbert Ross, diventando man mano un cult soprattutto grazie alla canzone omonima e all'interpretazione di Kevin Bacon, diventato idolo dei giovani dopo averlo visto nel film.

L'attore ha però raccontato che aveva seriamente rischiato di non ottenere la parte, per un motivo davvero triviale, cioè che non era abbastanza attraente, secondo la produzione. "La frase che mi hanno detto, letteralmente, era: non è sc*pabile" aveva detto Kevin Bacon durante una puntata dell'Howard Stern Show.

Bacon ha anche ovviamente dovuto ballare per loro, cosa che secondo lui li avrebbe convinti a sceglierlo come protagonista, dato che si era allenato parecchio proprio come ballerino. "Mettete la musica, io ballo e andrà tutto bene, vedrete" aveva detto loro Kevin Bacon durante i provini di Footloose.

Il colmo è che nei film successivi fatti dall'attore non ha mai più ballato davvero. Anche se per celebrare la fine degli scioperi Kevin Bacon ha ricreato la danza di Footloose, a dimostrazione di quanto sia ancora legato al film.

E voi la sapevate questa? Diteci la vostra nei commenti, tra l'altro proprio Kevin Bacon è andato al ballo di fine anno del liceo di Footloose.

