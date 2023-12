Sapevate che Ian McKellen stava per fare Silente in Harry Potter?

A volte gli incroci degli attori sono incredibili e c'è stato un momento in cui Sir Ian McKellen sembrava potesse fare Albus Silente nella saga di Harry Potter, ma poi non è successo. Vi raccontiamo come è andata.

Sappiamo tutti che il primo interprete di Silente, Richard Harris, è scomparso dopo Harry Potter e la Camera dei Segreti, costringendo a un recast per il personaggio. Ian McKellen veniva dall'enorme successo de Il Signore degli Anelli, perciò alla Warner hanno alzato la cornetta e hanno chiamato l'attore per proporgli un certo ruolo.

Durante un'intervista per il programma HARDtalk della BBC Ian McKellen ha rivelato che proprio Richard Harris aveva parlato di lui, Kenneth Branagh e Derek Jacoby come di attori tecnicamente bravissimi ma senza passione, cosa che ovviamente non lo trovava d'accordo. "Lui faceva Silente, il mago" ha commentato McKellen, aggiungendo come battuta "io invece ho fatto il mago quello vero" e che era stato contattato dopo la morte di Richard Harris dalla produzione per far parte dei film di Harry Potter senza però specificare per quale ruolo.

"Ho capito quale parte intendevano e non sono riuscito a prendere il ruolo di un attore che sapevo non apprezzava il mio lavoro" ha quindi aggiunto Ian McKellen. A quel punto l'intervistatore, Stephen Sackur, glielo chiede direttamente: "Avresti potuto essere Silente?".

Ian McKellen sospira lasciando intendere che sì, avrebbe potuto esserlo, aggiungendo "A volte quando vedo i poster con Michael Gambon, l'attore che interpreta benissimo Silente, penso di essere io".

Insomma da qualche parte nel multiverso c'è un Ian McKellen che è stato sia Gandalf che Silente.

