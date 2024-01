Sapevate che Greta Gerwig si portava una pietra magica sul set di Barbie?

Ognuno ha i propri rituali e le proprie superstizioni, soprattutto per quanto riguarda il mondo dell'arte: Greta Gerwig evidentemente non fa eccezione, perché sul set di Barbie si portava sempre dietro una pietra magica, almeno stando a quanto dice lei.

Sembra proprio che Greta Gerwig sia abbastanza superstiziosa: la regista di Barbie ha infatti raccontato che una settimana prima delle riprese del film le è stata consegnata una "pietra magica" dalla moglie di Rodrigo Prieto, il direttore della fotografia.

Ecco, Gerwig l'ha tenuta con sé per tutta la durata delle riprese, dicendo a Prieto di comunicare alla moglie che aveva sempre la pietra a portata di mano, come se fosse appunto un talismano che portasse fortuna a Barbie.

Ma in quanto a superstizione la regista non si è fermata alla pietra magica. Per sua stessa ammissione cercava di vestirsi sempre allo stesso modo durante le riprese, imparando anche a fare la meditazione trascendentale seguendo i consigli di David Lynch. Ma purtroppo per lei non ha ancora avuto visioni.

La sua superstizione per Barbie arrivava a livelli talmente alti da dire che se per caso fosse stata in grado di farsi crescere la barba non l'avrebbe tagliata fino alla fine delle riprese. E visto quanto è andato bene il film chissà che non avesse ragione lei.

