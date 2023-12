Sapevate che doveva essere un'altra attrice a fare Giuseppina in Napoleon?

A volte attori e attrici vanno vicinissimi a un ruolo senza poi riuscire a ottenerlo, mentre altre volte quella parte la si abbandona per i motivi più disparati. Era successo anche per la Giuseppina di Napoleon, perché non era Vanessa Kirby la prima scelta.

All'inizio infatti a ottenere il ruolo era stata Jodie Comer, attrice conosciuta soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva Killing Eve e per aver interpretato la protagonista femminile del film in costume precedente di Ridley Scott, The Last Duel. Qua vi lasciamo anche gli altri attori che avrebbero dovuto interpretare Napoleone prima di Joaquin Phoenix.

L'attrice aveva infatti ottenuto la parte di Giuseppina e sembrava fosse tutto a posto per la sua interpretazione, se non che a gennaio 2022 lei stessa aveva annunciato l'abbandono del progetto per conflitti di calendario con altri suoi impegni.

Ma per cosa esattamente Jodie Comer ha abbandonato Napoleon? Ruolo che tra l'altro Ridley Scott le aveva offerto proprio dopo la sua prova in The Last Duel. Ne ha parlato la stessa attrice, dicendo che la programmazione del film storico continuava a slittare per gli strascichi di ritardi dovuti al Covid, avvicinandosi sempre più ad altri impegni già presi da Comer.

Perciò l'opera per cui Jodie Comer ha rinunciato a Napoleon era Prima Facie, spettacolo teatrale del West End londinese all'Harold Pinter Theatre, che andava in scena proprio dal 15 aprile al 18 giugno, cozzando con le riprese del film di Ridley Scott.

E voi la sapevate questa? Avreste preferito Jodie Comer come Giuseppina? Diteci la vostra nei commenti! Per altre curiosità ecco quali altri film storici ha girato Ridley Scott prima di Napoleon.