Sapevate come hanno realizzato il verso e i suoni del T-Rex in Jurassic Park?

Quanto è ancora incredibile il momento in cui nel primo Jurassic Park il T-Rex si libera, quando l'acqua nel bicchiere trema e il pericolo diventa tangibile? Un momento iconico nella Storia del Cinema, ma sapete come hanno realizzato tutti i suoni di quella scena? Adesso ve lo raccontiamo.

A spiegare per filo e per segno come ha realizzato il suono del T-Rex in Jurassic Park è stato proprio Gary Rydstrom, tecnico del suono del film e detentore di ben sette Premi Oscar (tra cui quello appunto per il sonoro del film di Steven Spielberg).

Iniziamo con i passi del T-Rex, che stando a Rydstrom sono soprattutto boom sonici ripresi da quelli di un aereo. Loro infatti volevano trovare esclusivamente una frequenza molto bassa e niente di più, che si è poi rivelata una maniera molto spaventosa per introdurre il T-Rex nel film.

La prima cosa che sentiamo poi sono proprio le zampe del dinosauro che toccano terra. Il suono è ripreso da un albero della famiglia delle sequoie che cade per ricreare il tonfo delle zampe.

E se vi dicessimo che il primo animale utilizzato è una balena? Rydstrom infatti ha raccontato che non trovava un suono vocale di una balena che gli piacesse, quindi ha usato lo sfiatatoio per il respiro del T-Rex.

I primi versi che il dinosauro fa dalla bocca sono invece ripresi da un alligatore. Anche in questo caso utilizzati per le frequenze basse del ringhio del T-Rex.

Quando invece il T-Rex attacca riproduce il ruggito di un leone mescolato al suono basso dell'alligatore. Gary Rydstrom tra l'altro non avrebbe voluto usare il leone ma ha raccontato che era troppo perfetto per lasciarlo da parte.

L'elemento chiave secondo il sound designer è però quello dei toni alti: si tratta di una sorta di urlo di un cucciolo di elefante che hanno registrato. Urlo che stando a Rydstrom ha fatto una sola volta, perciò quando sentirete il T-Rex sappiate che c'è anche un piccolo elefante nel suo ruggito.

Poi hanno ovviamente mescolato il tutto per rendere il T-Rex di Jurassic Park una delle creature più memorabili della Storia del Cinema.

Ma voi la sapevate questa? Siete pronti al ritorno al cinema di Jurassic Park? E avevate letto che Slash aveva detto che la gente non ha imparato nulla da Jurassic Park?

Diteci tutto nei commenti!