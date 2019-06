Sapevate che Captain Marvel e Agents of SHIELD hanno condiviso un set?

Captain Marvel è un film, come ogni altro capitolo del Marvel Cinematic Universe, imbottito di effetti speciali dalla testa ai piedi. Alcune volte, però, il supporto dei VFX può non bastare ad ottenere il risultato voluto.

Nel caso di Captain Marvel la criticità si è presentata quando sul set era prevista la presenza del Quadjet. Il velivolo è stato interamente ricreato tramite effetti speciali, ma la troupe aveva bisogno anche degli interni del velivolo pilotato da Nick Fury.

Anna Boden e Ryan Fleck, nei contenuti speciali dell'edizione DVD di Captain Marvel, hanno quindi raccontato di aver dovuto chiedere un prestito ai loro colleghi del piccolo schermo: "Non avevamo un Quadjet, in realtà non esiste neanche. [...] Abbiamo dovuto condividere gli interni della cabina di comando con Agents of SHIELD, piccola curiosità!" hanno spiegato i due registi.

Il Quadjet non è l'unico elemento sul quale le strade di Captain Marvel ed Agents of SHIELD si sono incrociati: il film e la serie condividono infatti la presenza dell'agente Coulson, morto in Avengers nella timeline del Marvel Cinematic Universe. Coulson sarebbe in realtà morto anche in Agents of SHIELD ma, come sappiamo, in quel caso le cose sembrano aver preso una piega imprevista...

Sempre nei contenuti speciali dell'edizione home video Boden e Fleck hanno raccontato anche un retroscena sul cameo di Stan Lee. Lo scenografo di Captain Marvel ha invece parlato delle difficoltà nel ricreare una credibile atmosfera anni '90.