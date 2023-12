Sapete quali star della musica conoscono a memoria Superbad?

Ormai lo status di cult a un film come Superbad non glielo toglie nessuno, e infatti spuntano sempre nuovi aneddoti sul fatto che praticamente chiunque lo apprezzi, anche in maniera quasi ossessiva. Tra cui due grandissime star della musica mondiale.

A raccontare questo aneddoto è stato Seth Rogen, uno dei volti del film, che in Superbad interpreta assieme a Bill Hader uno dei due poliziotti. Ha raccontato che il suo personal trainer è lo stesso di una enorme celebrità musicale che si è scoperto essere grande fan del film: Kanye West.

Seth Rogen ha infatti detto che solitamente la lezione privata di Kanye West era dopo la sua, e che lui arrivava spesso in anticipo, perciò l'attore passava gli ultimi venti minuti del suo allenamento con Kanye West che gli ripeteva parola per parola delle battute di Superbad a memoria.

Sappiamo che Kanye West non è nuovo a comportamenti bizzarri e anche in questo caso non si smentisce, dato che avrà ripetuto frasi tipo "Sono McLovin" a Seth Rogen mentre questo faceva esercizio fisico. Ah, sapevate che in realtà Jonah Hill odiava McLovin in Superbad?

E non è il solo ad amare così tanto il film: Seth Rogen ha rivelato di aver lavorato anche con Eminem (per il film The Interview in cui il rapper fa una breve scena) e pure lui ha detto a Rogen di conoscere Superbad a memoria iniziando a recitarglielo per provarlo.

E voi ve la sareste aspettata questa? Conoscete il film a memoria come Kanye o Eminem? Ditecelo nei commenti, vi lasciamo a Jonah Hill che tornerebbe per il sequel di Superbad.