Sapete quanti sequel sono in lavorazione ad Hollywood in questo momento? 137!

Hollywood ama i sequel fin dagli albori della storia del cinema, e il pubblico ha sempre dimostrato di volere nuove avventure dei propri personaggi preferiti: ecco perché, al momento, ci sono ben 137 sequel in lavorazione nella città della settima arte.

Alcuni sono sulla bocca di tutti, come i prossimi tre sequel della saga di Avatar di James Cameron o ancora gli attesissimi Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars dei Marvel Studios, senza dimenticare i nuovi film dei personaggi più amati della cultura popolare come Spider-Man e Batman, altri invece rischiano di passare sottotraccia, come A most violent year 2 di JC Chandor o The Accountant 2 con Ben Affleck e Atomic Blonde 2 e The Old Guard 2, entrambi con protagonista Charlize Theron.

Ovviamente tantissimi supereroi, come Captain America 4, Constantine 2, Deadpool 3, The Marvels, ma anche commedia come Crazy Rich Asians 2 e Crazy Rich Asians 3, Dirty Dancing 2 e Dodgeball 2. Senza contare poi gli attesi ritorni delle action star più inossidabili della storia del cinema, come Demolition Man 2, Nella tana dei lupi 2, I mercenari 4, Face/off e il franchise di Angel Has Fallen, per il quale sono in lavorazione i sequel 4, 5 e 6. Non si contano poi gli horror e i film d'animazione, tra i quali spiccano Io sono leggenda 2, L'esorcista, Frozen 2, Toy Story 5 e Inside Out 2.

Se volete tenerli d'occhio tutti, ma proprio tutti, cliccate sul link della fonte che trovate in calce all'articolo. Per altre letture, invece, Zoe Saldana vi domanda: quanti anni avrete quando uscirà Avatar 5?