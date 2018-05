Sapete quanto ha guadagnato Robert Downey Jr. per apparire in Spider-Man: Homecoming?

In Spider-Man: Homecoming, Robert Downey Jr. non è il protagonista MA, lo sappiamo, lui è l'uomo Marvel! E dunque, quanto ha guadagnato Mr. "Io Sono Iron Man"? Ve lo sveliamo dopo il salto!

Senza dubbio Robert Downey Jr. è il "ragazzo immagine" dei Marvel Studios da quando, nel 2008, è diventato Iron Man, svelando la sua vera identità a tutti, non solo ai protagonisti della storia di Jon Favreau perché davvero, ormai è impossibile distinguere il personaggio dall'attore: lui È Tony Stark e, conseguentemente Iron Man!

Ragion per cui, ovviamente, tutti i suoi cameo, adesso, valgono tanto oro quanto pesa, pure di più!

Per i 15 minuti di tempo trascorso sullo schermo, Robert Downey Jr. ha guadagnato 10 milioni di dollari in Spider-Man: Homecoming, dove è apparso nelle vesti di mentore per il giovane "bimbo ragno" Peter Parker.

In sostanza, ha percepito 666.666,66 dollari al minuto.

"Il giovane Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), che ha compiuto il suo sensazionale debutto in Captain America: Civil War, inizia a sperimentare la sua nuova identità di supereroe lanciaragnatele in Marvel's Spider-Man: Homecoming. Eccitato dalla sua esperienza negli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con sua Zia May (Marisa Tomei), sotto il vigile occhio del suo nuovo mentore Tony Stark (Robert Downey Jr). Così cerca di tornare alla sua vecchia routine, distratto dal suo obiettivo di diventare più del semplice amichevole Spider-Man di quartiere, ma quando l'Avvoltoio (Michael Keaton) emerge come nuovo villain, tutto ciò a cui Peter tiene di più verrà minacciato."