Sapete qual è la scena preferita di Peter Jackson de Il Signore degli Anelli?

Quando si girano tre film che cambiano completamente il cinema non è facile scegliere la propria scena preferita. Eppure secondo Peter Jackson ce n'è una che cattura l'essenza stessa de Il Signore degli Anelli al cinema.

La scena in questione si trova ne Il Signore degli Anelli - Le due torri, e stando a Peter Jackson è stata girata verso la fine delle riprese del film. Ed è la scena che introduce Gollum a tutti gli effetti per gli spettatori.

Sam e Frodo stanno dormendo e Gollum arriva per rubare l'anello, ma non si era ancora vista la dualità del personaggio. Per questo stando a Peter Jackson quella scena è così importante, perché spiega alla perfezione tutto quello che c'è da sapere su Smeagol/Gollum. Ah, sapete che la voce di Gollum è nata grazie a un gatto?

C'era poco tempo per girare quella scena ma era importante ai fini del film, perciò una delle sceneggiatrici del film, Fran Walsh, l'ha scritta con Frodo e Sam addormentati (che potevano essere sostituiti da cuscini visto che non si vedevano in volto). Il problema era che non c'era nessuno per dirigerla in fretta perciò Peter Jackson ha detto a Fran Walsh: "L'hai scritta tu, perché non la dirigi anche?".

E così Fran Walsh ha creato da sola quella scena che è diventata famosissima per gli amanti del Signore degli Anelli, e una delle preferite di Peter Jackson.

Ma voi la sapevate questa? Siete d'accordo o no? Diteci la vostra scena preferita nei commenti! Noi vi lasciamo agli attori de Il Signore degli Anelli che hanno portato via oggetti di scena dal set.