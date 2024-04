Sapete qual è la grande regola attoriale che Anthony Hopkins segue sempre?

Quando i grandi parlano è sempre bene starli ad ascoltare, soprattutto se si tratta di Anthony Hopkins e consigli di recitazione. L'attore aveva infatti spiegato qual è la regola che cerca di seguire sempre quando interpreta un personaggio.

In realtà il metodo di Anthony Hopkins viene da un altro grandissimo attore immortale: Lawrence Olivier. Lui aveva detto: "Devi economizzare, non puoi arrivare fino al soffitto tutte le volte con la tua interpretazione, altrimenti il pubblico viene intorpidito".

Un consiglio che lì per lì Anthony Hopkins non aveva seguito alla lettera, ma con il passare del tempo aveva capito l'importanza di quelle parole: less is more. Per lui infatti meno si mostra interpretando un personaggio più lasci che il pubblico faccia il lavoro, andando a riempire i buchi che tu hai volutamente lasciato scoperti.

Anthony Hopkins poi dà molta importanza al subconscio per quanto riguarda il lavoro attoriale, lasciando che la sua mente si rilassi per far sì che il lavoro fluisca naturalmente: non bisogna essere tesi o duri per fare l'attore, perché altrimenti è come se respingessi il mondo esterno.

Infatti è anche grazie a queste tecniche che ci ha regalato interpretazioni eccelse, e lo stesso Anthony Hopkins ricorda il suo amore per Hannibal Lecter.

E voi che ne pensate di questo metodo? Diteci la vostra nei commenti, se volete un altro esempio ecco come fa Matthew McConaughey a ricordarsi tutte le battute quando recita.

