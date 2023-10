Sapete qual è il personaggio migliore che Tarantino ha scritto? L'ha svelato proprio lui

A volte gli autori si affezionano ad alcuni loro personaggi e si sbilanciano anche: Quentin Tarantino lo ha fatto per quanto riguarda uno in particolare, che ha definito tranquillamente fra i migliori personaggi che abbia mai scritto.

Stiamo parlando del terribile Colonnello Hans Landa di Bastardi senza gloria, interpretato da Christoph Waltz. Uno dei villain più inquietanti e affascinanti che Quentin Tarantino ha mai scritto, cosa che appunto ha confermato lui stesso durante un'intervista. Non solo, rimarcando il fatto che Landa è uno dei personaggio migliori che scriverà mai, immaginando quindi che difficilmente potrà superarsi.

Secondo Tarantino una delle cose migliori del personaggio di Hans Landa è il suo essere un genio linguistico, elemento confermato proprio dallo stesso Christoph Waltz. Come se l'abilità oratoria e linguistica di Landa in qualche maniera plasmasse la realtà mescolandosi al suo linguaggio corporeo.

Tra l'altro mentre Quentin Tarantino aveva terminato lo script e stavano cercando attori per Hans Landa il regista non era riuscito a trovare quello giusto, e aveva addirittura detto ai produttori: "Se non riusciamo a trovare l'Hans Landa giusto preferisco pubblicare la sceneggiatura e fare qualcos'altro".

Fortuna che Quentin Tarantino e Christoph Waltz si sono trovati: l'attore era infatti interessato a cosa c'era nascosto fra le linee di dialogo di Landa, dato che nella mente del villain c'è talmente tanto che le parole non riescono a esprimerlo. E infatti quando Waltz è andato a fare il provino e ha letto un paio di scene Tarantino ha detto: "Ok, faremo il film".

