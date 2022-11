Sapete qual è il film più lungo di sempre? Mettetevi comodi, solo il trailer dura 72 ore

Dopo aver svelato il vero film più redditizio di sempre e alcuni dei più grandi flop della storia del cinema, oggi spostiamo la nostra curiosità cinefila dal box office al minutaggio per rispondere ad una domanda che vi sarete sicuramente fatti almeno una volta: qual è il film più lungo del mondo?

La risposta è semplice e non lascia spazio a interpretazioni: il film più lungo di sempre è Ambiance, del regista svedese Anders Weberg, opera sperimentale della durata di 720 ore, vale a dire un mese esatto, che racconta (mostra) diverse esibizioni di due artisti lungo tutte le spiagge della Svezia ed è descritto, neanche a dirlo, come un viaggio surreale e onirico. Solo il suo primo trailer, uscito nel 2014, dura ben 72 ore, mentre un altro teaser, uscito nel 2016, ne dura 7 (potete vederlo in calce all'articolo, se avete tempo).

Comunque, ad oggi Ambiance non è ancora stato proiettato: il suo debutto era previsto per dicembre 2020, ma da allora se ne sono perse quasi totalmente le tracce; il regista, che aveva programmato proiezioni/installazioni in svariati musei del mondo (che, ovviamente, sarebbero durate un mese) a gennaio 2021 ha scritto sulla sua pagina Twitter che 'il film è finito', senza fornire ulteriori informazioni. Lo stesso Weberg aveva dichiarato che avrebbe lasciato la carriera cinematografica dopo l'uscita del film, e che avrebbe anche distrutto tutte le copie esistenti di Ambiance dopo averlo mostrato al mondo.

Volendo proprio fare i pignoli, ci sarebbe un altro film addirittura più lungo di Ambiance: parliamo ovviamente di Logistics, che dura 857 ore (ovvero 35 giorni), ma la differenza è che in questo caso non si tratta di un film 'narrativo' bensì di un 'documentario' che mostra lo spostamento di un prodotto via mare in tempo reale. Tra l'altro anche questo arriva dalla Svezia.



Terzo, o secondo fate voi, ma comunque per distacco, troviamo infine Modern Times Forever, il cui titolo è tutto un programma: con una durata di 240 ore, racconta come l'edificio della sede centrale di Stora Enso di Helsinki (siamo in Danimarca, in questo caso) decadrà nel corso delle prossime migliaia di anni.



Logistics, Ambiance e Modern Times Forever: sono questi i film più lunghi di sempre...finora.