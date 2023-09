Sapete che il nome di Nicolas Cage è ispirato a un personaggio Marvel?

Nicolas Cage ha recentemente dichiarato di non poter in alcun modo parlare male del Marvel Cinematic Universe, avendo scelto come proprio nome quello di un personaggio creato da Stan Lee. Per distaccarsi dal cognome dello zio Francis Ford Coppola, infatti, l’artista ha scelto uno pseudonimo ispirato a un personaggio della casa delle Idee.

Nicolas Cage ha chiesto di non essere definito attore e ha spiegato che cosa significhi per lui prendere parte a un progetto cinematografico, venendo da una famiglia che ha avuto a che fare con il cinema già prima del suo debutto.

Cage è infatti il nipote del regista Francis Ford Coppola nonostante nel 1983 abbia deciso di adottare uno pseudonimo per non continuare ad avere l’ingombrante ombra dello zio sulle spalle e abbia scelto di lasciarsi ispirare da un personaggio Marvel per il nome che lo avrebbe accompagnato nel corso della sua carriera.

Queste le parole di Nicolas Cage a proposito della questione: “Devo essere carino quando parlo dei film Marvel perché ho scelto il mio nome ispirandomi a un personaggio voluto da Stan Lee dal nome Luke Cage. Cosa dovrei fare, parlare male dei film Marvel? Stan Lee in qualche modo è mio padre. Mi ha dato il nome”.

Quindi, il protagonista di Ghost Rider ha risposto a proposito di una sua futura presenza in un film del Marvel Cinematic Universe: “Non ho bisogno di essere nell’MCU, sono Nic Cage”.

In attesa di capire il nipote di Coppola sarà mai parte dell’univeso cinematografico Marvel, vi lasciamo alla recensione di Ghost Rider.