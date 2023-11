Sapete quali sono i fumetti preferiti di Batman di Christian Bale?

Quante volte ci appassioniamo a qualcosa su consiglio di qualche amico, che magari ci presta un fumetto conoscendo i nostri gusti e poi scocca una scintilla? E se vi dicessimo che per Christian Bale con Batman è successa una cosa simile? Ora vi raccontiamo tutto.

Durante un'intervista a Moviefone Christian Bale ha raccontato che non era appassionato di Batman o comunque non conosceva a fondo il personaggio. Ma tutto è cambiato quando nel 2000 un suo amico gli ha prestato Arkham Asylum: una folle dimora in un folle mondo, celebre graphic novel scritta da Grant Morrison e disegnata da Dave McKean.

Il colmo è che prima di quel fumetto Christian Bale non era interessato a Batman nonostante avesse visto sia la classica serie tv che i film di Tim Burton e Joel Schumacher. E leggendo diverse graphic novel si è reso conto che dal suo punto di vista le versioni cinematografiche e seriali di Batman non rispecchiavano quello che l'Uomo Pipistrello sarebbe dovuto essere. Non solo, nell'intervista ha anche citato Bob Kane, che stando a lui quando ha creato il personaggio voleva che fosse dark e minaccioso.

A quel punto tra i fumetti di Batman che gli hanno fatto amare il personaggio ha aggiunto il Batman: Anno Uno di Frank Miller assieme a Il lungo Halloween e Batman: Vittoria oscura di Jeph Loeb. Ed è stato a quel punto che Christian Bale si è reso conto che avrebbe davvero voluto l'opportunità di interpretare il personaggio.

E cinque anni dopo, nemmeno a dirlo, ecco che arriva Batman Begins nelle sale, e il resto è storia. Tra l'altro, sapevate perché Christopher Nolan ha deciso di fare Batman Begins?

Ma la domanda ora è: siete d'accordo con le scelte di Christian Bale? Quali sono i vostri fumetti preferiti di Batman? Scriveteli nei commenti, noi vi lasciamo alla spiegazione del finale di Batman Begins.