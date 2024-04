Sapete che questo cult della fantascienza è stato segretamente diretto da Alex Garland?

Se avete già visto questi 5 film perfetti da accompagnare a Civil War oggi vogliamo parlarvi di un titolo poco conosciuto del regista del momento, Alex Garland, che qualche anno fa è stato il vero e segreto autore di un cult della fantascienza moderna.

Stiamo parlando ovviamente di Dredd - Il giudice dell'apocalisse, film del 2012 basato sull'omonimo personaggio del fumetto pubblicato su 2000 AD ed ideato nel 1977 da John Wagner e Carlos Ezquerra che aveva già ispirato un film con Sylvester Stallone nel 1995 (Dredd: La legge sono io): la storia è ambientata in un futuro prossimo e ha per protagonista il Giudice Dredd (interpretato dalla star di The Boys e Il signore degli anelli Karl Urban), un tutore della legge a cui è stato conferito il potere di giudice, giuria e giustiziere in una vasta e distopica metropoli chiamata Mega-City One, chiamato insieme alla sua giovane recluta, la giudice Anderson, a portare ordine in un condominio di 200 piani sotto il controllo della narcotrafficante Ma-Ma.

Il motivo per cui non tutti sanno che Dredd è un film di Alex Garland è che la regia del film è accreditata Pete Travis, meno celebre regista di Endgame e Prospettive di un delitto: tuttavia da allora è stato ampiamente confermato che Garland, autore della sceneggiatura, fu un vero e proprio co-regista del film e anche qualcosa di più, prendendo in mano le redini del progetto a più riprese (nonostante all'epoca l'autore non avesse ancora diretto nessun film: la prima regia sarebbe arrivata solo nel 2015 con Ex Machina). Addirittura, il montaggio del film è stato curato interamente da Alex Garland, ma alla fine i due cineasti si accordarono per un 'accordo poco ortodosso' con il quale Garland acconsentì a non ottenere un credito personale come co-regista: ancora oggi, tutte le schede del film assegnano la regia al solo Travis.

Tra l'altro, a complicare le cose, in Italia il film Dredd è uscito solo nell'agosto 2019, con ben sette anni di ritardo rispetto all'uscita USA, avvenuta a settembre 2012. Per altri contenuti ecco cosa sappiamo sul prossimo film di Alex Garland Warfare.

