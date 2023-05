Sapete quanto sono costati i capelli dread de La sirenetta? Non ci crederete mai

La sirenetta è partito benissimo al box office e probabilmente rientrerà con facilità del budget di circa 200 milioni di dollari nei prossimi giorni, ma secondo voi quanti di questi 200 milioni sono stati spesi per i capelli della protagonista Halle Bailey?

Certamente una parte infinitesimale rispetto al totale del budget di produzione, ma si tratta comunque di una cifra da - letteralmente - capogiro: i dread della Sirenetta di Halle Bailey sono costati 150mila dollari, come rivelato in una recente intervista promozionale da Camille Friend, truccatrice nominata agli Oscar la cui arte è stata vista recentemente all'opera anche sul film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever. Parlando con Variety, infatti, la Friend ha discusso il lungo processo necessario per l'acconciatura di Ariel ne La sirenetta di Rob Marshall, dichiarando:

"Il difficile è stato ricreare l'iconico look della principessa dai capelli rossi senza tagliare i veri capelli di Halle. Il processo di avvolgimento richiedeva dalle 12 alle 14 ore. I suoi capelli le arrivavano fino alla vita, e sarebbe stato impossibile metterle semplicemente una parrucca. Abbiamo usato tre sfumature di rosso, e senza esagerare abbiamo probabilmente speso almeno almeno 150mila dollari in totale, perché abbiamo dovuto ripetere lo stesso processo più volte."

La sirenetta è in programmazione nei cinema italiani. Per altri contenuti, scoprite se La sirenetta nasconde delle scene post-credit.