Sapete quali consigli ha dato il figlio di Ferrari a Michael Mann per il film?

Fra i personaggi secondari di Ferrari di Michael Mann c'è anche Piero, figlio avuto da Enzo Ferrari con la sua amante Lina Lardi. Piero però è anche un amico del regista e ha dato diversi consigli per il film e sulla figura del padre.

Questa cosa l'ha raccontata durante un'intervista a Vulture proprio Michael Mann: lui e Piero Ferrari si conoscono ormai da venticinque anni e il regista ha provato a fargli leggere la sceneggiatura del film per parecchio tempo, proprio per avere un suo parere. Nella stessa intervista Michael Mann ha anche raccontato perché ha scelto Adam Driver per Ferrari.

Piero Ferrari però si fidava di Michael Mann e non ha mai voluto leggerla fino a quando il film non era già entrato in pre-produzione. A quel punto l'ha fatto e ha rivelato a Mann alcuni dettagli della vita e della personalità del padre Enzo.

Come per esempio l'aneddoto che Enzo Ferrari non si è mai fatto un caffè da solo in vita sua, o che non si sia mai rasato per conto proprio ma andava sempre dal barbiere. Oppure anche il tipo di biancheria con cui dormiva la notte.

Ma anche dettagli sul rapporto tra Enzo Ferrari e Giacomo Cuoghi (nel film interpretato da Giuseppe Bonifati). Raccontando proprio come i due litigassero spesso per questioni legate alla Ferrari, tanto da aver fatto costruire una seconda porta nell'ufficio per non far sentire ciò di cui stavano discutendo.

