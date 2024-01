Sapete come è nato il personaggio di Tom Cruise in Tropic Thunder?

Definire iconico e cult un film come Tropic Thunder sarebbe riduttivo, ma voi lo sapete come è nato uno dei personaggi più geniali del film, cioè il Les Grossman di Tom Cruise? Vi raccontiamo la genesi del produttore ballerino.

Tutto è partito dal fatto che Tom Cruise e Ben Stiller si conoscevano ormai da tempo, e Stiller aveva raccontato a Cruise che stava lavorando a un nuovo film, cioè proprio Tropic Thunder. Chiedendogli oltretutto di leggere la sceneggiatura che aveva già scritto per avere la sua opinione.

Dopo averlo fatto però Tom Cruise ha notato che mancava qualcosa, perché tutti i personaggi erano presenti ma non c'era qualcuno per gli studios, cioè la figura del produttore o comunque chi mettesse pressione appunto a tutte le persone che Ben Stiller aveva già ideato. Allora Tom Cruise gli ha detto che gli serviva la produzione fra i personaggi, così Stiller è ritornato da lui due settimane dopo con una nuova versione della sceneggiatura.

Tom Cruise l'ha letta e si è innamorato subito del personaggio, dicendo a Ben Stiller: "Se non ti dispiace vorrei proprio interpretarlo io. Voglio avere le mani grasse e voglio ballare." Stiller allora l'ha guardato, sorpreso, commentando: "Cosa?", quasi incredulo per la proposta dell'amico. Fortunatamente ha poi accettato e abbiamo avuto un personaggio iconico come Les Grossman. E tra l'altro Ben Stiller non si è mai pentito per Tropic Thunder.

E voi la sapevate questa? Avete mai ballato come lui? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a Robert Downey Jr che difende il suo ruolo in Tropic Thunder.