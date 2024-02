Sapete come è stato creato il suono del verme delle sabbie in Dune?

A volte ci vuole un tocco di genio per creare un suono, e questa cosa è decisamente successa a Mark Mangini, sound designer di Dune - Parte 1, che ha creato il verso del verme delle sabbie in una maniera davvero particolare.

Il verso gutturale di Shai-Hulud, il verme delle sabbie di Dune, che sentiamo quando sta per attaccare e divorare tutto, è stato creato proprio da Mark Mangini stesso, sound designer che per Dune ha anche vinto l'Oscar per il Miglior sonoro.

Quello che sentiamo è soprattutto lo stomaco del verme, lungo 400 metri, cosa che Denis Villeneuve ripeteva spesso per dare l'idea di come crearne il verso. Il regista voleva che si sentisse una sorta di aspirazione a secco del verme sul punto di inghiottire la preda. Qua se volete ecco anche i film preferiti di Denis Villeneuve.

Mark Mangini però non riusciva a trovare un suono adatto e ha deciso di fare da sé, prendendo un piccolo microfono lavalier e lasciandoselo appeso dentro la bocca il più possibile vicino all'ugola e ricreando il verso per inghiottire.

Ha poi amplificato il suono rallentandolo della metà, ma visto che era nella sua gola aveva già delle frequenze bassissime: perciò quello che sentiamo in Dune non è altro che l'aspirazione dello stesso Mangini.

E voi la sapevate questa? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo al riassunto di Dune Parte 1 aspettando la Parte 2.