Sapete come hanno fatto il costume di Lupin in Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban?

Uno dei design peculiari di Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban è sicuramente il lupo mannaro in cui si trasforma Remus Lupin, ma sapete come hanno creato il suo costume? Perché all'inizio non era soltanto CGI a dare vita alla creatura del Wizarding World.

Il reparto dei costumi di scena aveva effettivamente creato e costruito il costume da licantropo di Remus Lupin, solo che era diventato complicato poi metterci un attore dentro, visto che sarebbe diventato troppo grosso il costume aggiunto all'altezza di un attore o di uno stunt-man.

Lo stesso David Thewlis, interprete di Remus Lupin, avrebbe dovuto appendersi a delle catene durante la scena della trasformazione, con il costume creato dal vivo che gli usciva dai pantaloni per simulare le gambe da lupo che sostituiscono quelle umane. Solo che poi questa cosa si è rivelata poco pratica quindi hanno lasciato perdere.

A quel punto il reparto ha creato dei trampoli appositi su cui far camminare un attore e addirittura farlo correre, ma quando poi li hanno inseriti assieme all'attore nella tuta da lupo mannaro restringeva i loro movimenti. E queste difficoltà nel movimento cozzavano con la volontà di Alfonso Cuaron, che per Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban voleva un lupo mannaro atletico. E tra l'altro Alfonso Cuaron aveva pure fatto scrivere dei saggi ai protagonisti di Harry Potter.

Non riuscendo a trovare una quadra tra la parte di effetti pratici e le volontà artistiche e di movimento si è quindi optato per la computer grafica, ma all'inizio c'era davvero una tuta da licantropo sul seti di Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban.

