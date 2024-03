Sapete che Adam Sandler ha rifiutato un ruolo in un film di Tarantino scritto per lui?

Ebbene sì, avete letto bene: Quentin Tarantino aveva scritto un ruolo apposta per Adam Sandler ma l'attore ha dovuto rifiutarlo. Vi raccontiamo questo incredibile retroscena perché a svelarlo è stato proprio Sandler stesso.

Iniziamo dicendovi il film, cioè l'incredibile Bastardi senza gloria. E un piccolo ruolo poi divenuto iconico che Tarantino aveva scritto per Adam Sandler è... l'Orso Ebreo! Ebbene sì, sembrava tutto fatto per vedere Adam Sandler spaccare la testa ai nazisti con una mazza da baseball e invece alla fine è stato Eli Roth a interpretarlo. Tra l'altro Quentin Tarantino aveva fatto arrabbiare Eli Roth per Bastardi senza gloria.

Comunque qual era il problema? Classico accavallamento di impegni, perché nello stesso periodo Judd Apatow stava girando Funny People, proprio con Adam Sandler protagonista. Solo che Quentin Tarantino aveva detto a Sandler che quel ruolo l'aveva scritto per lui da tempo.

L'attore statunitense ha quindi dovuto dire di no a Tarantino, preferendo la commedia diretta da Apatow, nonostante l'Orso Ebreo di Bastardi senza gloria fosse lì pronto per lui da un bel po'.

E voi ve l'aspettavate questa? Vi sareste immaginati Adam Sandler in quel ruolo? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a qual è il personaggio migliore che ha scritto Quentin Tarantino.