Saoirse Ronan, ecco in che modo sceglie i propri ruoli la star di Piccole donne

Nel corso di un'intervista rilasciata a Harper's Bazaar, la star di Piccole donne Saoirse Ronan ha dichiarato di aver iniziato a scegliere i lavori in base alle emozioni che le scaturiscono il ruolo e l'ambiente nel quale lavorerebbe. L'attrice ha confessato il proprio approccio ai nuovi progetti cinematografici che le vengono proposti.

"Poiché, nella mia mente, sono una persona molto intellettuale, decido quali lavori svolgere in base alle emozioni: come rispondo al personaggio, quanto trovo delizioso il dialogo" ha spiegato l'attrice.



Ronan - che sarà protagonista di Blitz, il nuovo film di Steve McQueen - ha sottolineato l'approccio olistico al lavoro e ha descritto il suo ambiente lavorativo ideale:"È diventato così importante che ci sia divertimento, che sia divertente e che le persone lavorino sodo, ma non al punto che diventi tossico o prepotente". Spesso i registi cadono in diversi errori:"Alcuni commettono l'errore di pensare che tutto sia uguale per tutti. E anche se sì, devi essere un leader, in realtà per ottenere migliori risultati devi andare incontro ai tuoi attori, adattarti a loro e far loro sentire che possono fare qualsiasi cosa".



Gli attori possono vivere esperienze diverse sul set:"In quanto attore, hai fatto carriera e hai avuto un'esperienza a tutto tondo. Avrai interpretato ruoli minori e da protagonista. Sarai stato trattato davvero bene e anche una m***a. Sarai stato usato e ti sarai preso cura di te. Penso che ci sia una vera umiltà che ne deriva".



Qualche giorno fa è stata rivelata la pazzia di Saoirse Ronan dopo la candidatura al Golden Globe per Brooklyn.