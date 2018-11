Saoirse Ronan con Emma Watson nelle prime immagini di Piccole donne

Dal set di Harvard, in Massachusetts, arrivano le prime immagini della nuova trasposizione cinematografica di Piccole donne, diretto da Greta Gerwig, al suo secondo film dietro la macchina da presa, dopo l'esordio con Lady Bird. Nelle foto che arrivano dagli Stati Uniti si vedono in particolare Emma Watson e Saoirse Ronan.

Non si tratta delle prime foto che arrivano dalla lavorazione del film, visto che nei giorni scorsi, direttamente da Boston, sono giunte alcune immagini di Meryl Streep nei panni di zia March.

Greta Gerwig riporta sul grande schermo il romanzo Piccole donne di Louisa May Alcott, che sarà nelle sale cinematografiche nel periodo natalizio del 2019, distribuito da Columbia Pictures.

Il ricco cast comprende il premio Oscar Meryl Streep nel ruolo di zia March, con Saoirse Ronan (Jo March), Emma Watson (Meg March), Florence Pugh (Amy March), Eliza Scanlen (Beth March), e altre star come Laura Dern, Timothée Chalamet, il premio Oscar Chris Cooper e Bob Odenkirk.

Piccole donne racconta la storia delle sorelle March, costrette ad affrontare le conseguenze della Guerra Civile sulla famiglia e la città in cui vivono.

Numerose le trasposizioni al cinema e in tv del romanzo della Alcott: si ricordano in particolare il film di George Cukor del 1933, con Katharine Hepburn nel ruolo di Jo e Joan Bennett in quello di Amy, oltre a quello di Mervyn LeRoy, con Elizabeth Taylor e Janet Leigh, fino al più recente per il cinema, del 1994. Il film diretto da Gillian Armstrong, comprendeva un cast di star del calibro di Winona Ryder, Claire Danes e Kirsten Dunst.