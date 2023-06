Santocielo: titolo, data e first look per il nuovo film di Ficarra e Picone

Dopo il ritorno su Netflix con Incastrati 2, il celebre duo comico italiano Ficarra e Picone si sta preparando al ritorno al cinema con il nuovo film Santocielo, produzione targata Medusa Film che si mostra oggi con un first look.

I dettagli sulla trama rimangono nascosti, ma a giudicare dalla prima immagine di Santocielo - disponibile in calce all'articolo - è lecito aspettarsi un taglio fantasy ispirato alla religione e sulla falsariga di commedie come Una settimana da Dio: tra lampi, auree divine e aureole, sembra che Ficarra e Picone entreranno in contatto con poteri sovrannaturali. Non stupisce, in tal senso, la data d'uscita, con Medusa che ha confermato che Santocielo arriverà a Natale 2023, pronto a sbancare il botteghino.

Diretta da Francesco Amato, la produzione è in corso con le riprese iniziate a Catania che si protrarranno fino a metà luglio. Nel cast, insieme a Salvo Ficarra e Valentino Picone, anche le attrici Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Salvo Ficarra, Valentino Picone, Francesco Amato, Davide Lantieri e Fabrizio Testini. La produzione del nuovo lungometraggio è di Attilio De Razza per Tramp Limited con la collaborazione di Medusa Film.

Ricordiamo che l'ultimo film in ordine di uscita per Ficarra e Picone è stato l'acclamato La stranezza di Roberto Andò, con Toni Servillo nei panni di Luigi Pirandello: il film è stato candidato a ben 14 David di Donatello, vincendo quattro statuette per sceneggiatore, produzione, costumi e scenografie.