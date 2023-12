Santocielo: di che parla il nuovo film di Ficarra e Picone?

Di che parla Santocielo? In questo articolo vi raccontiamo tutto quello che dovete sapere sul nuovo film del famoso duo comico Ficarra e Picone, in uscita da oggi 14 dicembre nelle sale cinematografiche italiane.

Il nuovo film italiano Santocielo targato Medusa, diretto da Francesco Amato su un soggetto e una sceneggiatura firmati da Salvo Ficarra, Valentino Picone, Francesco Amato, Davide Lantieri e Fabrizio Testini, è una commedia natalizia sovrannaturale ambientata ai giorni nostri che parte nientemeno che dal Paradiso.

La storia inizia quando, durante l'annuale Assemblea Celeste tra i vari Santi e gli Angeli, i più illustri membri della santissima comunità si riuniscono per prendere un'importantissima decisione: dato che la Terra sta andando verso la rovina per via dell'egoismo degli esseri umani e delle numerose guerre in atto, Dio (interpretato dal mitico Giovanni Storti del trio Aldo Giovanni e Giacomo) sceglie un Angelo (Picone) per scendere sulla Terra e toccare il ventre di una donna, così da mettere nel suo grembo il nuovo figlio di Dio, un secondo Messia destinato a guidare l'umanità verso un'era di pace. Le cose però si complicano quando l'Angelo conosce un uomo qualunque (Ficarra), che dopo essere stato toccato inavvertitamente dalla Santa Mano resta...incinto.

Santocielo esce oggi 14 dicembre nei cinema italiani, distribuito da Medusa.