Santocielo: di cosa parla il nuovo film di Ficarra e Picone? Lo svela il trailer

Di cosa parla Santocielo? Dopo mesi di segretezza, il trailer ufficiale del nuovo film di Ficarra e Picone ha svelato la trama al centro della prossima produzione del popolare duo comico.

Come mostrato dal filmato promozionale disponibile all'interno dell'articolo, il nuovo film targato Medusa e diretto da Francesco Amato è una commedia natalizia sovrannaturale ambientata ai giorni nostri che parte nientemeno che dal Paradiso: durante l'annuale Assemblea Celeste tra i vari Santi e gli Angeli, i più illustri membri di questa santissima comunità si riuniscono per deliberare su un'importantissima questione: la Terra sta andando a catafascio a causa dell'egoismo degli esseri umani e le numerose guerre che scoppiano di giorno in giorno, motivo per cui il Paradiso deve organizzare la nascita di nuovo Messia.

Dio (interpretato da Giovanni Storti, mitico componente del trio Aldo Giovanni e Giacomo) incarica un Angelo (Picone) il compito di scendere sulla Terra e toccare il ventre di una donna ritenuta degna di portare in grembo il nuovo figlio di Dio: per questa immacolata concezione basterà un solo tocco, e qualunque persona scelta dall'Angelo accoglierà in sé lo Spirito Santo. Tuttavia, una volta sulla Terra, l'Angelo si imbatte in un uomo qualsiasi (Ficarra), con cui stringe subito amicizia: per salvarlo da un pirata della strada, l'Angelo spinge l'uomo in salvo ma toccandolo lo mette incinto del nuovo Messia, scatenando l'ira del Padre.

Il soggetto e la sceneggiatura sono di Salvo Ficarra, Valentino Picone, Francesco Amato, Davide Lantieri e Fabrizio Testini. La produzione è di Attilio De Razza per Tramp Limited con la collaborazione di Medusa Film. Nel cast troviamo anche Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta.

La data d'uscita di Santocielo è stata fissata ufficialmente al prossimo 14 dicembre, distribuito da Medusa.